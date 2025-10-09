Под маркой Gislaved вышло несколько новых зимних шин

В зимнем сезоне 2025−2026 гамма марки расширилась двумя шипованными шинами Gislaved IceConrol и Gislaved SpikeControl, а также фрикционной моделью Gislaved ArcticControl. Кроме того, доступными остаются хорошо знакомые российскому потребителю Gislaved Nord Frost 200 и Gislaved Soft Frost 200.

Gislaved IceControl — это переименованные Continental ContiIceContact 2: в продажу пошли 36 типоразмеров этой модели от 185/60 R15 до 295/40 R21. Gislaved SpikeControl являются ближайшим родственником Bridgestone Blizzak Spike-02, а диапазон типоразмеров простирается от 175/70 R13 до 265/50 R20, всего 44 варианта. В свою очередь, фрикционные Gislaved ArcticControl предлагают 41 типоразмер от 185/65 R15 до 275/45 R21, а в их основе лежат Gislaved IceControl.

Перечисленные модели производятся на современных заводах, которыми теперь владеет шинный холдинг «Кордиант»: в Калуге — на бывшем Continental, в Ульяновске — на бывшем Bridgestone.

Редакция Quto ранее выяснила родословную и провела тест двух из трёх вышеперечисленных новинок — шипованной IceControl и фрикционной ArcticControl.