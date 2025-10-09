Покупателям «Соболей» предлагают проголосовать за новый двигатель

Выставочный экземпляр оборудован битопливным трёхлитровым двигателем Evotech A3055, который работает на «девяносто втором» бензине и компримированном природном газе. Прежде машины поколения NN оснащались только 2,5-литровым 150-сильным турбодизилем.

Как рассказал редакции Quto представитель компании СТТ, что выступает дистрибьютором техники марки ГАЗ, Горьковский автозавод готов наладить производство битопливных «Газелей» и «Соболей» поколения NN.

Задача выставочного экземпляра — прощупать спрос со стороны потенциальных покупателей. В случае, если такой интерес будет, новая версия сможет оперативно встать на нижегородский конвейер.

Добавим, что двигатель Evotech 3.0 — это свежая версия ульяновского мотора объёмом 2,7 литра: благодаря увеличению кубатуры, мощность выросла со 106 л.с. до 120 л.с., а крутящий момент — с 220 до 252 Н·м.

Кстати, в России локализовали производство дизельного двигателя для автомобилей «Газель». Это проект компании «Нижегородские грузовые автомобили», частично профинансированный Фондом развития промышленности.