Юрист предупредил об ответственности за непристойные наклейки на авто

Автоюрист Дмитрий Славнов разъяснил требования закона к размещению наклеек на автомобилях. Согласно нормам, запрещается размещать любые наклейки на лобовом и передних боковых стеклах машины, так как они ухудшают видимость дороги и повышают риск аварий.

© Вечерняя Москва

За нарушение грозит штраф в размере 500 рублей. Исключение составляет узкая верхняя полоса затемнения на лобовом стекле, ширина которой не должна превышать 14 сантиметров.

Также есть ограничения для задних окон. Запрещено наносить изображения, нарушающие нормы морали или призывающие к экстремизму. Эти нарушения караются штрафом от 500 до 1000 рублей или административным арестом сроком до 15 суток. Однако любые другие наклейки можно клеить на заднее стекло.

— У «газели» нет зеркала заднего вида. Что же тогда, «газелям» нельзя выезжать на дорогу общего пользования? Или автобусы: там тоже водитель ничего не видит в зеркало заднего вида, там тоже нет заднего стекла, — уточнил эксперт.

При этом владельцам обычных автомобилей следует помнить, что использование обоих боковых зеркал обязательно, если салонное зеркало заднего вида не обеспечивает достаточный обзор.

В целом законодательство допускает свободу творчества в оформлении транспортного средства, но призывает водителей соблюдать разумные пределы и уважение к окружающим участникам дорожного движения, сообщает Общественная Служба Новостей.

