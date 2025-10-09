В сентябре на российском авторынке появилось 14 новых моделей

Эксперты агентства "Автостат" и Объединенной Лизинговой Ассоциации (ОЛА) проанализировали авторынок за сентябрь 2025 года и обнаружили, что в этот период в Россию поступило 10 новых моделей легковых автомобилей, 2 грузовика, 1 легкий коммерческий автомобиль и 1 автобус. Все представленные модели стали доступны для приобретения впервые. В сравнении с предыдущим месяцем, когда на рынок вышло 21 новое авто, в сентябре этот показатель снизился в 1,5 раза.

В первый осенний месяц в РФ появилось 10 машин от 10 различных брендов, половина из которых - китайские. Среди них седан Byd U7, гибридный кроссовер Denza N8, пикап Maxus Star X, кроссовер Xiaomi Yu7 Max и лифтбек Xpeng P7+. Кроме того, в сентябре появились и другие новинки: электромобиль Eonyx M2, пикап Sollers ST9, кроссовер Tenet T4, седан Belgee S50 и электрокроссовер Honda S7.

Рынок грузовиков пополнился моделями от двух российских производителей: седельный тягач AMT 632901 и среднетоннажник Sollers TR180. В сегменте LCV зарегистрировали бортовой грузовичок KAMA X62 от китайской компании Shandong Kama Automobile. В линейку автобусов включили двухэтажный низкопольный экскурсионный автобус Higer KLQ6109GS.

