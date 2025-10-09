В Приморье зафиксирован ажиотажный спрос на мощные автомобили

Рекордный спрос на мощные внедорожники и премиальные модели отмечен в Приморье. Всего за один месяц покупательские привычки жителей Приморья резко изменились, и причиной тому стала инициатива Министерства промышленности и торговли РФ. Речь об изменении принципа расчёта утилизационного сбора, который теперь будет учитывать не только объём двигателя, но и его мощность.

© Quto.ru

Эта перспектива мгновенно повлияла на покупателей. В сентябре общее число проданных автомобилей в Приморье выросло на 11%, причём взрывной спрос зафиксирован именно в сегменте мощных моделей.

Если в августе самой популярной среди автомобилистов региона была экономичная Honda Fit, то в сентябре она оказалась на последнем месте, потеряв 5% продаж. Её место занял Toyota Land Cruiser Prado, интерес к которому подскочил на 57%. Средняя цена этого внедорожника выросла на 14% и достигла 3,3 миллиона рублей. Мощность мотора этой модели составляет от 163 до 282 лошадиных сил, что как раз попадает под возможное удорожание.

Похожая ситуация наблюдается и с другими машинами. Так, продажи большого внедорожника Hyundai Palisade, мощность двигателя которого от 200 до 295 лошадиных сил, выросли в 15 раз. Интерес к Kia Sorento с моторами от 180 до 249 лошадиных сил увеличился в 2,3 раза.

Покупки просторного Kia Carnival, мощность двигателя которого варьируется от 126 до 294 лошадиных сил, фиксируются в 3,5 раза чаще, а популярность Toyota Highlander с мотором от 249 лошадиных сил выросла на 66%. Продажи BMW 5-Series подскочили на 87%, а BMW X5 — на 31%.

В результате такой резкой активности средняя цена автомобильной сделки в Приморье увеличилась на 18% и достигла 1,3 миллиона рублей.

Сложившаяся картина — классический пример «перегрева» рынка. Ажиотаж, вызванный опасениями о будущих тратах, привел к кратковременному всплеску. Однако, по мнению аналитиков рынка, последствия будут отсроченными. Если новая система расчёта утилизационного сбора заработает в ноябре, рынок может резко охладиться. Основная масса покупателей, которые хотели успеть до подорожания, уже совершили свои покупки, что чревато значительным спадом продаж в ближайшие месяцы.