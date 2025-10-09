Дистрибьютор скорректировал скидки на кроссоверы Seres

В России изменились размеры скидок на гибридные кроссоверы Seres M5 и M7. Компания «МБ Рус» объявила об изменениях в своей ценовой политике относительно автомобилей марки Seres. Речь идёт о специальных акциях для гибридных моделей M5 и M7. Кроме этого, из официальных прайс-листов исчезли модели под брендом Aito, а также одна из модификаций семиместного кроссовера Seres M7. Но обо всём по прядку.

© Quto.ru

Для компактного Seres M5 размер специальной скидки сократился. Если раньше покупатель мог сэкономить 1 600 000 рублей, то теперь эта сумма уменьшилась до 1 400 000. В результате итоговая цена автомобиля, который предлагается всего в одной комплектации, выросла на 200 тысяч и достигла отметки в 5 190 000 рублей.

Стоит напомнить, что Seres M5 — это адаптированная для других рынков версия китайского Aito M5. От оригинала машину отличают эмблемы и надписи. Для российских условий автомобиль получил дополнительное «зимнее» оборудование — обогреваемый руль. Силовая установка у этого кроссовера построена по последовательной гибридной схеме — колёса приводятся в движение двумя электромоторами, чья общая мощность составляет 487 лошадиных сил. Полуторалитровый бензиновый двигатель мощностью 125 лошадиных сил работает как генератор, подзаряжая тяговую батарею ёмкостью 40 киловатт-часов. До 100 километров в час автомобиль разгоняется за 4,6 секунды, а его максимальная скорость достигает 210 километров в час.

Что касается более крупной модели Seres M7, то для неё в пятиместных версиях Pro и Max условия специального предложения, наоборот, стали выгоднее. Размер скидки на комплектацию Pro увеличился с одного миллиона до 1 600 000 рублей, а для версии Max — до 1 300 000 рублей. Таким образом, реальная цена автомобиля снизилась, и теперь модель Pro оценивается в 5 390 000 рублей, а за версию Max просят 6 190 000.

Из списка доступных для заказа модификаций Seres M7 пропала шестиместная версия Premium. Ранее этот автомобиль можно было приобрести за 7 590 000 рублей, а с учётом специальной скидки в 100 тысяч его окончательная стоимость составляла 7 490 000. Seres M7 создан на основе китайской модели Aito M7.

В пресс-службе холдинга «Автодом», в который входит дистрибьютор, сообщили, что причина исчезновения кроссоверов Aito M5 и Aito M7 из прайс-литов кроется в дефиците на складе, вызванном большим количеством заказов. Там уточнили, что, несмотря на отсутствие моделей на официальном сайте, их по-прежнему можно найти в салонах у дилеров марки Aito Seres, сообщают «Автоновости дня».