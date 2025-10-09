BMW представила инновационный электрический сапборд

BMW совместно с компанией SipaBoards представили инновационный электрический сапборд, вдохновлённый эстетикой концептов Neue Klasse и оснащённый функционалом, достойным премиального бренда. В центре доски BMW x SipaBoards скрыт компактный 300-ваттный электромотор с небольшим гребным винтом. Максимальная скорость достигает 7,5 км/ч, но главный плюс — не в цифрах, а в устойчивой поддержке при встречном ветре или течении. Кроме того, мотор автоматически надувает доску, избавляя владельца от ручного насоса.

© BMW

Управление реализовано прямо в весле. Встроенный Bluetooth-модуль, оформленный в духе интерфейсов Neue Klasse, позволяет регулировать скорость движения, активировать режим FREUDE (радость) с подсветкой под днищем и виброоткликом, а также контролировать систему, не отвлекаясь от движения. Если весло случайно упадёт в воду, питание мотора мгновенно отключается — простое, но надёжное решение для безопасности на воде.

Помимо «умного» весла, предусмотрено и мобильное приложение. Через него можно прокладывать маршруты, следить за навигацией, проверять заряд аккумулятора и сохранять все свои заплывы с помощью GPS. Без излишеств — только действительно нужные функции.

Конструкция и дизайн

Доска построена на основе жёсткого X-woven Drop-Stitch-каркаса, обеспечивающего отличную устойчивость и прочность. Её размеры — 3,65 м в длину, 0,82 м в ширину и 0,15 м в толщину. Вес — 10,9 кг (или 14,9 кг с установленным мотором), а грузоподъёмность рассчитана на двух человек. За дизайн отвечала студия Designworks, оформившая комплект в едином минималистичном стиле. В набор входят сапборд, весло из углеродного волокна и аксессуары — всё доступно в трёх вариантах расцветки.

Продумано и крепление оборудования: 17 точек для быстрой установки аксессуаров — от экшен-камер и фонарей до бутылок, гермомешков или мини-холодильника. Подсветка под днищем помогает при катании в сумерках и делает доску заметной на воде.

Энергия и автономность

В базовой комплектации используются две батареи по 90 Вт·ч, обеспечивающие от 1 до 3,5 часов работы в зависимости от режима. С весны 2026 года появится версия Extended с двумя аккумуляторами по 180 Вт·ч (доплата €392), увеличивающая время хода до 3–7 часов. Как и у электрокаров, запас хода зависит от стиля использования: если полностью полагаться на мотор, стандартная батарея разрядится примерно за час.

Цена и доступность

BMW подготовила Lifestyle Capsule Collection, включающую фирменные аксессуары, камеру Insta360 X5 и спортивную одежду. Электрический сапборд уже доступен через интернет-магазин BMW Lifestyle, у официальных дилеров SipaBoards и на сайте bmw.sipaboards.com по цене €3990.

Для BMW это первый электрический продукт, созданный для водных видов спорта, и он демонстрирует фирменный баланс технологий, безопасности и практичности, предлагая пользователю стильное и интеллектуальное решение для активного отдыха.