Импорт новых авто идет на спад

По данным главы "Автостата" Сергея Целикова, за девять месяцев 2025 года в Россию ввезли 251,7 тысячи транспортных средств возрастом до трех лет (без учета мотоциклов, прицепов и спецтехники). Это в три раза, или на 67% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было импортировано 763 тысячи единиц.

© Российская Газета

Основной объем пришелся на легковые автомобили: 240,5 тысячи штук, что на 65% ниже показателя января-сентября 2024 года.

Поставки легких коммерческих автомобилей и грузовиков сократились на 42% и 92% соответственно, до примерно 5 тысяч единиц каждой категории.

Импорт автобусов снизился на 70% - до чуть более одной тысячи штук.

Падение импорта эксперт связывает с большими запасами прошлогодних автомобилей, сокращением объема рынка (-25%) и ростом локального производства.