Средний размер автокредита в России превысил 1,2 млн рублей

Как рассказали "Российской газете" эксперты автомобильной системы Pango Cars, специализирующейся на продаже авто с пробегом по всей России, в третьем квартале 2025 года наиболее востребованными на рынке авто с пробегом стали автомобили марки Lada. На долю отечественного бренда пришлось 14% всех сделок. Второе и третье места в рейтинге популярных марок традиционно заняли корейские производители - Kia (12%) и Hyundai (11%). Эти бренды удерживают лидерство в сегменте массовых иномарок уже несколько лет благодаря надежности, ликвидности и оптимальному соотношению цены и оснащения.

Если говорить о конкретных моделях, то наибольшим спросом среди покупателей пользовались Kia Rio, Hyundai Solaris и Lada Granta - автомобили, хорошо зарекомендовавшие себя как в городских условиях, так и при эксплуатации в регионах. Эти модели отличаются невысокой стоимостью владения и доступностью запчастей, что особенно важно для рынка с пробегом.

Средний размер автокредита в рассматриваемом периоде составил около 1,2 млн рублей, а средняя процентная ставка достигла 26% годовых. При этом россияне чаще всего оформляли займы на срок около 6,2 года. Наиболее активно в кредит приобретались машины 2017 года выпуска - баланс между остаточным ресурсом и привлекательной ценой делает их оптимальным выбором для многих покупателей.

С точки зрения возраста транспортных средств, наибольший интерес у покупателей вызывали автомобили от 10 до 15 лет (37%), а также от 5 до 10 лет (28%). Примерно каждая пятая сделка (19%) приходилась на автомобили не старше пяти лет, тогда как доля машин возрастом от 15 до 20 лет составила 16%. Наименее востребованными, как и ранее, остались автомобили старше 20 лет - всего 4% рынка.

"В третьем квартале тенденции на рынке автомобилей с пробегом отражали общее экономическое состояние: покупатели откладывали крупные траты, предпочитая менее рискованные модели. Тем не менее растущий дефицит импортных машин, обсуждение повышения утилизационного сбора и сокращение предложения заставляли многих действовать - приобретать авто до возможного роста цен", - комментирует пресс-служба автомобильной системы Pango Cars.

По ценовым категориям лидирует сегмент от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, в котором было заключено 33% всех сделок. Далее следуют автомобили стоимостью до 500 тысяч рублей (23%) и от 1 до 1,5 млн рублей (20%). Авто ценового диапазона от 1,5 до 2 млн рублей заняли 13% рынка, а автомобили стоимостью свыше 2 млн рублей - 11%. Таким образом, основная масса покупателей продолжает ориентироваться на доступные и практичные автомобили, однако интерес к более дорогим моделям постепенно увеличивается - это может свидетельствовать о постепенном восстановлении покупательской активности в среднем ценовом сегменте.