С каких автомобилей пересаживаются на новую Lada Iskra

Как рассказали "Российской газете" в дилерской сети "Прагматика", 80% из тех автомобилей, которые покупатели новых Iskra готовы сдавать в трейд-ин, приходится на модели Lada.

© Российская Газета

"Основной объем - Lada Granta. Также есть случаи, когда на новую Iskra готовы поменять Lada Niva или Lada Vesta в начальных комплектациях. Остальные 20% - это автомобили иностранных брендов. Почти все - возрастом 15+ лет. Среди иномарок на новую Lada Iskra в основном хотят обменять седаны Skoda или Chevrolet", - отметили в дилерских центрах "Прагматика" в городах Северо-Запада.

Напомним, продажи Lada Iskra начались в России в июле. Семейство модели представлено седаном, универсалом и его кросс-версией. В модельной линейке бренда новинка занимает место между Granta и Vesta.

Базовая версия "Искры" получила 90-сильный двигатель 1,6 литра в паре с 5-ступенчатой МКП, также доступен двигатель мощностью 106 л.с. в паре с новой шестиступенчатой механикой или вариатором. Цены - от 1,25 до 1,8 млн рублей.