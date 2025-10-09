Начались торги за редкую Lada Bohse Euro-Star производства ФРГ

В Мисбахе, Германия, на одной из онлайн-площадок выставили на продажу очень редкий родстер Lada Bohse Euro-Star. Модель создана на базе ВАЗ-2105 и выпускалась в ФРГ ограниченным тиражом с 1987 по 1989 годы. Цена за раритет по-настоящему смешная.

© Российская Газета

Сначала о том, что известно о продаваемом авто. Владелец сообщил, что Bohse Eurostar нашли в гараже, в который была поставлена в августе 1992 году. В это же время автомобиль сняли с учета.

Согласно объявлению, двигатель сейчас не запускается, а сама машина нуждается в реставрации. Тем не менее, предложение может заинтересовать коллекционеров: таких Lada было выпущено всего около 200 экземпляров, причем до наших дней, по оценке владельца, дожило не более 50.

Пробег на выставленном автомобиле - всего 2276 км. Цена - 2499 евро (около 240 тысяч рублей).

Lada Bohse Euro-Star создал во второй половине 80-х Иоганн Бозе. Философия модели - авто для пляжного отдыха. В качестве донора была выбрана советская "классика" - ВАЗ-2105 или Lada Nova в экспортном варианте - по причине простоты конструкции и доступности запчастей.

У оригинала срезалась крыша, переделывалась задняя часть - по этой причине снижалась жесткость оставшейся части кузова и требовалось усиление через днище.

У Euro-Star съемные панели крыши, брезентовые "двери" поэтому усиливалось днище. Кузовные панели изготовлены из полиэстера, который в те годы называли "материалом будущего".

Ранее "РГ" рассказывала об одном экземпляре Lada Bohse Euro-Star, который своим ходом добрался до России из Германии и даже был поставлен на учет.