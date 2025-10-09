Чем вызвана популярность Geely Monjaro в сентябре

По данным аналитического агентства "Автостат", в сентябре этого года на российском авторынке было реализовано 4043 экземпляра кроссовера Geely Monjaro, что позволило данной модели занять пятое место в общем рейтинге самых популярных автомобилей в стране и впервые за последние полтора года войти в топ-3 сегмента SUV.

© Российская Газета

В беседе с агентством коммерческий директор сети дилерских центров "Прагматика" Александр Шапринский отметил несколько ключевых аспектов, способствующих высоким продажам кроссовера.

Прежде всего, по его словам, потребители высоко оценивают сотрудничество концерна, разработавшего данный автомобиль, с ведущими мировыми производителями компонентов. Важную роль в формировании положительного имиджа модели играют передовые технологии, качество автоматической трансмиссии, двигателя и других систем.

Шапринский также подчеркнул стабильность поставок Geely Monjaro на отечественный рынок, что позволяет дилерским центрам поддерживать широкий ассортимент моделей различных цветов и комплектаций.

Эксперт предполагает, что важным фактором успеха является эффективная система поддержки покупателей, включающая скидки при сдаче старого автомобиля по программе, трейд-ин, участие в финансовых продуктах и возможность приобретения автомобиля в рассрочку.

Специалист отметил, что высокий спрос на кроссовер сохранялся даже в сложный для индустрии период с октября 2024 года по март 2025 года.

Резюмируя, Шапринский заявил, что за последний год импортер предпринял значительные усилия для переориентации клиентов с параллельного импорта на официальные каналы поставок. В результате доля машин, ввозимых по нелицензионным схемам, снизилась с 55% в 2023 году до 15% к концу 2025 года.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что в Китае начались продажи обновленных Geely Monjaro и Preface.