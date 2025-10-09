Идет подготовка к дебюту дизельного V6 от GWM

Китайский автопроизводитель GWM готовится представить новый 3-литровый дизельный двигатель V6, который официально дебютирует в мае 2026 года. Как сообщает портал "Китайские автомобили", первыми машинами с этой силовой установкой станут внедорожник Tank 500 и пикап Shanhai Poer.

Ранее о появлении нового "вэобразника" в мае этого года говорил и председатель компании GWM Вэй Цзяньцзюнь. Он отметил, что разработка этого ДВС обусловлена высоким спросом на 2- и 2,4-литровые турбодизели Great Wall на мировом рынке. Изначально планировалось запустить производство этого двигателя в 2027 году.

Более детальные сведения о новом моторе концерн представил на мероприятии GWM Tech Day 2025, которое прошло в Австралии. В рамках этого события представители компании объявили о расширении модельного ряда за счет гибридных и дизельных моделей.

Первыми новый 3-литровый двигатель V6 получат внедорожник Tank 500 и пикап Cannon Alpha, который также известен под названиями Shanhai Poer и Sahar Poer.

Кроме того, ранее сообщалось, что дизельный V6 также будет установлен на Tank 700. Однако в рамках мероприятия эта информация не была подтверждена. Предположительно, премьера силового агрегата состоится в мае следующего года, а массовое производство стартует в 2027 году.

На данный момент технические характеристики дизельного двигателя V6 остаются неизвестными. Однако не исключено, что в будущем флагманские модели компании будут оснащены гибридными силовыми установками на базе этого мотора.

