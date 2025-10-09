Названы автомобили, на которые тяжелее всего найти запчасти

В настоящее время из-за усложнения логистики и сокращения числа дилерских центров особенно трудно найти детали для автомобилей европейских и китайских брендов, которые не так часто встречаются на рынке. Об этом в интервью "Газете.Ru" рассказала директор сети автосервисов "Вилгуд" Барно Турсунова.

Эксперт отметила, что проблемы с поставкой запчастей могут возникнуть не только у привычных марок из ЕС и США, но и у автомобилей из КНР.

Среди европейских машин сложнее всего найти детали для Audi, Mercedes-Benz, Porsche, Alfa Romeo и Land Rover. Из числа американских иномарок, которые испытывают дефицит, можно выделить Buick и Cadillac. Поиск оригинальных комплектующих для Changan, FAW, Baw, Avatr, BYD, Lixiang и Zeekr также является проблемой для их владельцев.

Турсунова подчеркнула, что одним из ключевых факторов, способствующих возникновению сложностей в данной сфере, является воздействие санкционных ограничений и изменение цепочек поставок.

В частности, наблюдается значительное затруднение в процессе нахождения компонентов для редких моделей, которые были сняты с производства, особенно когда речь идет о замене специфических элементов.

