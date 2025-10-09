BYD планирует начать продажи в Китае конкурента пикапа Ford Ranger

Китайский концерн BYD планирует начать продажи на домашнем рынке пикапа Shark, сообщает carnewschina.com. На внешних рынках он продается названием Shark 6.

© Газета.Ru

Автомобиль построен на платформе BYD DMO. Длина машины составляет 5457 мм, а колесная база равна 3260 мм. По размерам китайская модель больше, чем Ford Ranger, с которым она будет конкурировать.

BYD Shark оснащен силово установкой, состоящей из 1,5-литрового турбомотора и двух электродвигателей. Бензиновый мотор функционирует исключительно как генератор для зарядки аккумулятора. Совокупная мощность двух двигателей достигает 430 л.с., что позволяет Shark 6 разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,7 с. Емкость батареи составляет 29,58 кВт·ч. Запас хода - 800 км.

Отмечается, что в Китае Shark будет продаваться дешевле, чем на зарубежных рынках.

Ранее стало известно, что в России рухнули продажи автомобилей УАЗ.