Опубликованы результаты продаж автомобилей УАЗ в сентябре

Согласно данным агентства "Автостат", в первый осенний месяц этого года на российском рынке был реализован 1 361 новый автомобиль УАЗ, что демонстрирует стабильность продаж в сравнении с предыдущим месяцем (август 2025 года - 1 365 единиц). Если же рассматривать динамику в годовом разрезе, то можно отметить значительное падение показателей (на 47%) относительно аналогичного периода прошлого года (2 566 единиц).

Анализ первых осенних продаж показал, что наибольшим спросом пользовалось семейство коммерческих автомобилей СГР - 38% от общего числа проданных машин, что составило 517 единиц. На втором месте оказался флагманский внедорожник УАЗ "Патриот" с показателем в 501 единицу. Далее следуют легкий грузовик "Профи" (193 машины), "Пикап" (132 машины), замыкает первую пятерку внедорожник "Хантер", проданный в количестве 18 единиц.

Всего за 9 месяцев 2025 года продажи УАЗ в России составили 14,2 тысяч штук, что на 37% меньше, чем за аналогичный период 2024 года.

