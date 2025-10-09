Solaris идет вперед: продажи марки за год выросли вдвое

Менее чем за два года после запуска бренд Solaris - проект "АГР Холдинга" - закрепился в числе крупнейших игроков российского рынка. За девять месяцев 2025 года компания реализовала 22,6 тысячи автомобилей, почти вдвое превысив прошлогодний результат и обеспечив себе место в топ-10 самых продаваемых марок страны.

© Российская Газета

В эпоху, когда на рынке доминируют китайские кроссоверы, успех Solaris выглядит особенно примечательно.

Сегодня у Solaris 130 центров в 75 городах России, включая все "миллионники".

По словам генерального директора "АГР Холдинга" Алексея Калицева, доля Solaris в общем объеме продаж достигла 2,4%.

Ранее "РГ" рассказывала, какие модели Solaris наиболее популярны у россиян.