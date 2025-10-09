В Новосибирской области на усиленный режим переведены дорожные службы

В Новосибирской области уже почти сутки продолжается обильный снегопад.

Как отметил губернатор региона Андрей Травников, в связи с этим дорожные службы перевели технику на усиленный режим работы. Так, для уборки областных дорог задействовано почти 800 единиц спецтехники. Единовременно на региональных трассах работают 543 машины, на улично-дорожной сети Новосибирска - 250 единиц техники.

- Дополнительная техника готова в случае необходимости выйти на уборку улиц и трасс, - сказал Андрей Травников.

Губернатор обратил внимание на то, что в общей сложности на предстоящий зимний сезон подготовлено 1367 единиц спецтехники: 565 комбинированных дорожных машин, 245 автогрейдеров, 481 трактор, 65 погрузчиков и 11 шнекороторов. Для противогололедной обработки закуплено 93 тысячи тонны песко-соляной смеси, а также 184 тонны реагента для использования при низких температурах. Ведется работа по закрытию водопропускных труб, замерзание которых может привести к разрушению дорожного полотна. Вдоль дорог установлено 199 обзорных камер.

Справка

В случае возникновения аварийной ситуации автомобилисты могут позвонить по номерам горячих линий: 730 (для абонентов "МТС"), 8-913-949-00-30 (для абонентов других операторов) и стационарный телефон: 8-(383) 335-81-50.