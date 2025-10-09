Как в РФ обычно выбирают автомобили

Аналитики Авито Авто описали, как россияне выбирают автомобили. В 2025 году 71% пользователей онлайн-площадок выбирают автомобиль сразу среди конкретных марок, а 57% точно знают желаемую модель. Каждый пятый (21%) ограничивается определённым поколением выбранной машины. Такую статистику редакции Quto передали аналитики Авито Авто.

Диапазон стоимости во время поиска указывает каждый пятый (18%) покупатель, при этом максимальный бюджет ограничивают втрое чаще, чем минимальный — 13,5% против 4,6%.

Большинство пользователей — 60% — выбирают машину поблизости (максимум — в 100 километрах от родного города). Каждый третий (30,4%) расширяет географию поиска до 200, а ещё 7% — до 1000 километров.

Те пользователи, которые выбирают автомобиль за пределами домашнего региона, чаще всего готовы посетить Москву и Московскую область (21,3%), реже — Санкт-Петербург и Ленинградскую область (10,6%).

Кстати, российские таксисты спешат обновить автопарки перед введением нового закона. Под реализацию уходят списанные Mercedes E-класса, Ford Transit и т.д.