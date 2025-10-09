Evolute представил новый i-Joy

Представлено новое поколение Evolute i-Joy. Российская марка электромобилей раскрыла все подробности о кроссовере нового поколения. Редакции Quto.ru производитель сообщил, что машина получила более мощную силовую установку, расширенный перечень оборудования, а покупатели смогут выбрать из пяти оттенков окраса кузова.

Модель построена на новой архитектуре Quantum S3 и стала чуть компактнее предшественника. Её размеры составляют 4306 мм в длину (-79 мм), 1868 мм в ширину (+18 мм) и 1645 мм в высоту (-5 мм), размер колёсной базы равен 2715 мм (+60 мм).

В движение паркетник приводит электромотором на 163 силы и 290 Нм крутящего момента, способным обеспечить ускорение с места до «сотни» за 8,0 секунды. Питается агрегат от аккумулятора ёмкостью 51,87 кВтч, одного заряда которого хватит на 471 км пути.

© Evolute

© Evolute

© Evolute

© Evolute

© Evolute

© Evolute

© Evolute

© Evolute

Оснащение новинки включает в себя медиасистему с 12,8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, беспроводную зарядку для смартфона, полностью светодиодную оптику, панорамную крышу, электропривод крышки багажника и широкий ассортимент водительских ассистентов.

Производство Evolute i-Joy налажено на заводе «Моторинвест» в Липецкой области. Продажи нового поколения электромобиля начнутся в ближайшее время, тогда же будут объявлены цены на кроссовер.