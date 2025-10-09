Jetour выпустил плавающий SUV с дизайном Land Cruiser

Компания Chery раскрыла технические особенности внедорожника Jetour G700. Он не только похож на Land Cruiser Prado (250), но и умеет преодолевать водные преграды буквально вплавь.

Модель оснастят двумя дополнительными электромоторами суммарной мощностью 49 л.с., установленными в заднем бампере. Они вращают гребные винты военного образца, обеспечивая движение автомобиля по воде со скоростью до 7 км/ч.

Кузов автомобиля получил усиленную гидроизоляцию, выдерживающую давление воды до 20 килопаскалей, а для устойчивости на воде предусмотрен гироскоп.

Продолжительность плавания ограничена примерно одним часом, после чего автомобилю требуется технический осмотр и просушка основных узлов.

Эта функция станет опцией, которая будет доступна после старта продаж модели в Китае. В настоящее время открыт предзаказ на Jetour G700 по ценам от 350 до 430 тысяч юаней (около 3,97 - 4,88 млн юаней). Стоимость пакета пока не объявлена, однако появится в конфигураторе после официального выхода модели на рынок.

Напомним, Jetour G700 станет первой моделью новой премиальной линейки Zongheng. Внедорожник имеет габариты 5198 х 2050 х 1956 мм при колёсной базе 2870 мм.

G700 - параллельный гибрид мощностью 904 л.с. В состав силовой установки входят двухлитровый бензиновый двигатель и два электромотора. До 100 км/ч внедорожник разгоняется за 4,6 секунды, запас хода в гибридном режиме достигает 1400 километров.