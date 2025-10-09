Названы большие китайские SUV из РФ с наибольшей оцинковкой

Эксперты портала "Авто.ру" провели инструментальный замер степени оцинковки кузовных деталей девяти крупных китайских кроссоверов, представленных на российском рынке. Наиболее устойчивыми к коррозии оказались Chery Tiggo 9, Jaecoo J8 и Rox 01.

Как показало исследование, у моделей Chery Tiggo 9 и Jaecoo J8 оцинкованы практически все кузовные панели, включая элементы, наиболее подверженные воздействию реагентов и влаги.

В случае Rox 01 степень оцинковки ниже, однако производитель компенсирует это широким применением алюминиевых деталей.

У кроссоверов Geely Okavango, Soueast S09 и Jetour X90 Plus оцинковка отсутствует на отдельных кузовных элементах: например, на капоте, крыше и двери багажника. У Changan CS95 без антикоррозионного покрытия остались также двери, тогда как стойки и пороги имеют цинковую защиту от ржавчины.

Наименее стойкими к коррозии с точки зрения оцинковки кузова оказались VGV U75 Plus и GAC GS8. Детектор не выявил на них ни одной оцинкованной панели. При этом производители утверждают, что применяют иные методы защиты. Так, в GAC отметили использование алюмо-кремниевого покрытия и технологии катафорезного грунтования, а в VGV сообщили о заводской антикоррозионной подготовке кузова.

Эксперты подчеркивают, что наличие оцинковки является лишь одним из факторов, влияющих на долговечность кузова. На устойчивость к коррозии также влияют качество грунта, лакокрасочного покрытия, сам конструктив кузова, а также условия эксплуатации автомобиля.

