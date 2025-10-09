Белорусские дилеры снизили цены на седан Chery Arrizo 6. Покупателям доступен лишь один вариант модели — с атмосферным 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 л. с. и клиноременным вариатором. Сама машина — крупнее, чем Lada Vesta: её длина — 4644, ширина — 1814, а высота — 1493 мм. В России Chery Arrizo 6 не предлагается вовсе.

© Quto.ru

В комплектации Comfort имеются отделка салона экокожей, обогрев передних сидений, круиз-контроль, бесключевой доступ, электропривод стояночного тормоза, камера заднего вида, плюс экран медиасистемы диагональю 10,25 дюйма.

Интересно, что минувшей зимой, когда состоялся старт продаж, такой автомобиль стоил 59 900 BYN, но сейчас цена снижена до 48 900 BYN — это 1 330 000 ₽. Кроме того, покупатель получит 99-процентную скидку на нулевое ТО.

Для сравнения, в России, имея сопоставимую сумму, сейчас можно приобрести седан Lada Iskra (от 1 249 000 ₽), но за вариант, оборудованный вариатором, дилеры попросят минимум 1 469 000 ₽.

Кстати, в Белоруссии сейчас — нашествие россиян, скупающих автомобили. Ходовые модели мгновенно находят новых владельцев.