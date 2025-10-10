Представлена спецверсия кроссовера Jetta VS5 с караоке и "автопарковщиком"

Автопроизводитель Jetta представил в Китае ограниченную серию кроссовера VS5 под названием Good Luck Edition. Об этом сообщила пресс-служба компании "FAW Легковые автомобили".

Спецверсия отличается от стандартных комплектаций наличием интеллектуальной системы помощи при парковке с оптическим ассистентом OPS, встроенным караоке с микрофоном. Кроме того, автомобиль может похвастаться сниженным расходом топлива - 6,5 литра на 100 километров, что на 0,5 литра меньше, чем у стандартной модели (7 литров).

Дизайн машины выдержан в фирменном стиле, характеризующемся массивной решеткой радиатора и современной LED-оптикой. Под капотом расположен 1,4-литровый турбомотор серии EA211 мощностью 150 лошадиных сил, который работает в сочетании с 6-ступенчатой АКПП Aisin.

Безопасность кроссовера обеспечивается благодаря комплексной системе активной и пассивной защиты. Стандартное оснащение включает в себя фронтальные и боковые подушки, а также шторки безопасности.

Интерьер оснащен 8-дюймовой цифровой приборной панелью, 10-дюймовым сенсорным экраном мультимедийной системы с поддержкой CarPlay, CarLife и WeLink, а также многофункциональным рулем.

