Voyah анонсировал обновлённый минивэн Dream

Российская компания анонсировала скорое появление на российском рынке роскошного минивэна 2026 модельного года с запасом хода до 1 220 км и технологиями Huawei. Как обратил внимание Quto.ru, в нашей стране новинка будет продаваться под названием Dream+.

© Quto.ru

Автомобиль построен на 800-вольтовой архитектуре. На одном заряде 62,5-киловаттного аккумулятора вэн сможет проехать до 280 км на электротяге, а общий запас хода гибрида достигает 1 220 км. Задние колёса также поворачивают, что положительно сказывается на маневренности машины.

В зависимости от версии, в салоне смогут разместиться шесть или семь человек. Кресла второго ряда оборудованы расширенными зонами подогрева и 26-точечным массажем.

© Voyah

© Voyah

© Voyah

© Voyah

Кроме того, оснащение новинки будет включать в себя цифровой кокпит Huawei Hongmeng Cockpit HarmonySpace 5, а также продвинутые водительские ассистенты от IT-гиганта, работающие на базе лидара на крыше.

Продажи Voyah Dream+ в России начнутся в конце 2025 года. В нашей стране будут предложены собранные в Китае машины, но не исключено, что в перспективе модель будет локализована.