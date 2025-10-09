Идет подготовка Lada Azimut к получению ОТТС. Что это значит

На АвтоВАЗе стартовала подготовка нового кроссовера Lada Azimut к государственным сертификационным испытаниям. По их итогам модель должна получить Одобрение типа транспортного средства (ОТТС), что позволит начать официальные продажи в России.

Как сообщили в компании, для прохождения всех необходимых процедур в течение полутора месяцев на главном конвейере изготовят 16 предсерийных автомобилей, из которых первые пять уже собраны.

Видимо, один из пяти собранных Lada Azimut был пойман во время испытаний в камуфляже - фото прототипа "РГ" опубликовала ранее.

Предсерийные машины направят на испытания тормозных систем, проверку агрегатов и другие тесты, предусмотренные сертификацией.

Процесс сертификации продлится до весны 2026 года.

Проверки пройдут в разных погодных и температурных условиях, чтобы подтвердить надежность модели в эксплуатации и соответствие десяткам требований по безопасности, экологии и эргономики.

Собранные на главном конвейере экземпляры Lada Azimut считаются предсерийными: 92% их деталей произведены с использованием основной оснастки. Технологические процессы сборки уже отработаны, а часть персонала прошла обучение при создании опытных и выставочных образцов.