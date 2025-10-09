В России началась новая социальная кампания против пьяных водителей

МВД запустило новую социальную кампанию, цель которой научить людей не садиться за руль в алкогольном опьянении.

На презентации кампании в Общественной палате РФ был даже представлен среднестатистический портрет нетрезвого водителя. Это мужчина в возрасте от 30 до 39 лет со средним либо средним специальным образованием, как правило, безработный. Такой образ "нарисовал" начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин. Он отметил, что данный социальный портрет достаточно точный на сегодняшний день.

Современные аналитические механизмы позволяют получить точную информацию не только о месте, времени и обстоятельствах ДТП, в том числе с участием пьяного водителя, но и создать социальный портрет нарушителя.

Одним из главных направлений проекта "Ответственность" станет обеспечение безопасности дорожного движения и снижение количества ДТП с участием нетрезвых водителей в рамках образовательно-просветительской кампании "Твоя мера - 0 промилле". Кампания предусматривает разработку учебных модулей для автошкол, проведение региональных активностей для водителей, организацию экспертных круглых столов в 11 регионах. Второе направление - "Меру знать надо" - информационно-просветительская кампания по развитию культуры ответственного потребления алкоголя в целом.

До конца года в региональных автошколах России от Калуги до Владивостока прочтут лекции с использованием современных VR-разработок о том, почему недопустимо употреблять алкоголь за рулем. Для курсантов автошкол будет разработан интерактивный модуль, наглядно демонстрирующий влияние алкоголя на реакцию водителя. В крупных региональных торговых центрах запланированы просветительские мероприятия для широкой публики, еще одним элементом кампании станет серия тематических муралов на федеральных трассах, созданных при поддержке ГК "Автодор".

Представители Госавтоинспекции МВД России подтвердили актуальность проблемы. С января по сентябрь 2025 года в России зафиксировано 7,9 тысяч ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения, это на 12,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В таких ДТП погибли 2,1 тысяч человек, более 10 тысяч получили ранения. Показатели снизились на 23,5% и 10,6%.

"За тот же период зафиксировано более 1,7 тысяч ДТП с участием водителей, отказавшихся от медосвидетельствования, на 7,1% меньше, чем в прошлом году. Цифры отражают не только оптимистическую динамику, которая отмечается на протяжении последних нескольких лет, но и факт, что пьянство за рулем остается серьезной проблемой безопасности на дорогах. Максимальное остаточное количество алкоголя не может превышать 0,16 миллиграмм на один литр воздуха, выдыхаемого водителем. Но эти 0,16 никак не означают, что можно выпить немного алкоголя. Никакая доза алкоголя в них не укладывается. Водитель должен быть абсолютно трезв. Сейчас за управление транспортным средством в нетрезвом впервые виде грозит штраф в размере 45 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок от 18 до 24 месяцев", - сказал начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.

Он добавил, что в последнее время значительно выросло количество сигналов от населения о правонарушениях на дорогах, связанных с вождением в состоянии опьянения - после их получения пресечено свыше 70 тысяч таких фактов управления транспортными средствами. Есть практика создания общественных патрулей, которые несут дежурство рядом с местами отдыха. На Кубани действуют казачьи дружины, в Кирове - "Ночной патруль", есть и другие примеры.

"Правда жизни такова, что нарушения правил дорожного движения, которые приводят к ДТП, зачастую совершаются умышленно. Люди прекрасно понимают, что нельзя садиться за руль в состоянии опьянения, но сознательно идут на этот рискованный шаг. Поэтому так важна просветительская работа. Цель кампании "Ответственность" - донести эту истину до каждого и сформировать в обществе нулевую терпимость к подобным нарушениям. Для этого необходимо использовать самые современные методы коммуникации.

Способы воздействия на сознание людей бывают разными, и здесь нет мелочей: влияет все - от размера шрифта и его цвета на рекламном материале до композиционного размещения информации. Думаю, эти нюансы будут учтены в кампании. Для достижения общих целей в области безопасности дорожного движения государству необходимо эффективное партнерство с бизнес-сообществом. Бизнес обладает не только ресурсами, но и большим опытом в донесении сообщений до целевой аудитории и креативными компетенциями", - отметил начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

Как отметил заместитель председателя комиссии по безопасности и взаимодействию с общественной наблюдательной комиссией Общественной палаты РФ Александр Холодов, задача обсуждения - в выработке сбалансированных решений.

"Наш диалог - многосторонний. Участниками круглого стола стали все, для кого важно социальную норму недопустимости управления транспортным средством в состоянии опьянения сделать безальтернативной", - подчеркнул он.

Амбассадором кампании "Твоя мера - 0 промилле" стал известный писатель и сценарист Александр Цыпкин:

"Можно попасть в ДТП и стать виновником трагической аварии, выпив при этом одну только лишь рюмку. Это вопрос не только нарушения с точки зрения закона, это еще и моральная сторона вопроса - после такого поступка тяжело жить. Государство очень многое сделало, теперь очередь за обществом" Детально "дорожную карту" проекта раскрыл директор по стратегическому развитию АНО "Центр по пропаганде безопасности движения на транспорте "Движение без опасности" Вадим Мельников.

Кампании, подобные запускаемой "Твоя мера - 0 промилле", в России не появлялись уже более 15 лет. Это тот самый пример, когда через корпоративную социальную ответственность необходимо работать со значимой для общества темой. Мероприятия пройдут для разных целевых аудиторий - как для молодежи, так и для более старших возрастных групп. Большая работа будет проводиться с автошколами - их в стране порядка 6 тысяч, из них выпускаются более миллиона человек ежегодно - и это тоже аудитория кампании. Будет создан фильм, который расскажет о последствиях вождения в состоянии опьянения. Запланированы десятки активностей в торговых центрах 11 регионов.

Мероприятия кампании "Твоя мера - 0 промилле", как рассчитывают ее инициаторы, сформируют позитивную тенденцию статистики аварийности с участием нетрезвых водителей в 11 городах реализации. Еще одна задача - перезапустить экосистему просвещения, направленную на недопустимость управления транспортом в состоянии опьянения, сформировать новую безальтернативную культуру вождения, в основе которой - нулевая терпимость к алкоголю за рулем.

Проект начнется в Иванове 23 октября.