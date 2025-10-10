На грузовики «Газон Next» начали ставить совершенно новый двигатель

Как стало известно редакции Quto, до конца этого года Горьковский автозавод наладит выпуск среднетоннажных машин, оборудованных моторами ЯМЗ-535 CNG. Это новейшая разработка Ярославского моторного завода, что является дальнейшим равитием хорошо знакомого перевозчикам ЯМЗ-534.

© Quto.ru

При объёме 5,1 литра двигатель ЯМЗ-535 CNG выдаёт 170 л.с., отвечая экологическому стандарту Евро-5. Для питания мотора компримированным природным газом установлены 7 стальных газовых баллонов.

В серию пойдут короткобазное (3770 мм) и длиннобазное (4515 мм) шасси, притом второй вариант будут выпускать и с двухрядным кабинным модулем, в котором смогут разместиться семь человек.

Кроме метановой Горьковский автозавод также продолжит выпускать дизельные модификации «Газона Next», но техника CNG, как более экономичная, сейчас пользуется повышенным спросом.

Автомобили «Соболь NN» тоже оснастили новым российским двигателем. Новинка оборудована битопливным трёхлитровым Evotech A3055, который работает на «девяносто втором» бензине и компримированном природном газе.