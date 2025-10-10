Немцев шокировала разница в цене Volkswagen в Германии и в Китае. Немецкие производители объявляют о многомиллиардных инвестициях в развитие ДВС, в то время как китайские автобренды уверенно расширяют свое присутствие в Европе, предлагая покупателям доступные модели. Однако этот двойной подход выглядит всё более рискованным, пишет немецкое издание Focus.

© Quto.ru

Решение немецких компаний вернуться к ДВС многим напоминает шаг назад, особенно на фоне мощного наступления таких компаний, как BYD и Xiaomi, которые делают ставку исключительно на электрокары. Европейские производители в это же время борются с высокими затратами и давлением на цены. Возрождение технологий прошлого обходится им в миллиарды евро, требуя создания новых двигателей, платформ и соответствия жестким экологическим стандартам.

Тем временем на другом фронте ситуация становится ещё более напряженная. Китайские производители, такие как Chery, который в 2024 году экспортировал более 1,1 миллиона автомобилей, являются признанными экспертами в области экономичных ДВС. Они предлагают европейскому потребителю машины с сопоставимыми характеристиками, но по значительно более низким ценам. Так, в среднем автомобиль Volkswagen в Германии стоит на 73% дороже, чем в Китае. Даже для премиального бренда BMW разница составляет 4%, а модель BMW 3 серии в Германии до вычета налогов дороже примерно на 8 000 евро.

В то же время электромобильность продолжает набирать обороты без помощи государственных субсидий. Разрыв в стоимости между электрокарами и машинами с ДВС сокращается, растёт запас хода, ускоряется зарядка, а традиционное топливо дорожает из-за налогов на выбросы углекислого газа.

Эксперты Центра автомобильных исследований CAR в Бохуме под руководством профессора Фердинанда Дуденхёффера приходят к выводу, что дорогостоящая двойная стратегия — параллельное инвестирование в двигатели внутреннего сгорания и электромобили — ослабляет позиции европейских производителей. Их настоящая сила заключается в электромобилях, и именно на этом направлении следует сосредоточить усилия, снижая издержки и развивая инфраструктуру, чтобы сохранить конкурентоспособность и рабочие места. Всё остальное, по их мнению, — это ностальгия, которая может оказаться тупиковой.