Стало известно, когда введут в эксплуатацию первый водородный поезд

Первый в России пассажирский поезд на водородных топливных элементах планируется изготовить уже к лету следующего года. Об этом сообщил замгендиректора «Трансмашхолдинга» (ТМХ) по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов в ходе форума «Общественный транспорт», передает ТАСС.

© Газета.Ru

«Полностью в железе» мы его ждем к лету 2026 года. И дальше он у нас отправляется на сертификационные испытания», — рассказал он.

Лошманов добавил, что уже к лету 2027 года новый уникальный продукт со всеми сертификационными испытаниями будет готов. Замгендиректора ТМХ отметил, что в холдинге надеются на запуск водородного поезда на Сахалине.

Водородный поезд ТМХ — это проект первого в России пассажирского поезда на водородных топливных элементах. Среди преимуществ водородных топливных элементов: энергоэффективность, безопасность для окружающей среды, высокая применимость, а также дальность хода, что позволяет транспорту проезжать гораздо большие расстояния, чем на батареях, с аналогичным весом топливной системы.

Концепцию водородного поезда представили осенью прошлого года в рамках Дальневосточного энергетического форума в Южно-Сахалинске. Как заявляли эксперты в отрасли, водородное топливо является оптимальным вариантом для общественного транспорта.

