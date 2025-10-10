Средняя цена китайской машины с пробегом идет вниз

В сентябре этого года средняя цена на подержанные китайские автомобили в России снизилась на 13,1% по сравнению с первым осенним месяцем прошлого года и составила 2 млн рублей. Такие данные приводит Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) в своем Telegram-канале.

За тот же период новые машины из КНР подорожали на 4,1%, их медианная стоимость достигла 3,5 млн рублей. В то же время стоимость отечественных моделей (Lada и УАЗ) снизилась на 3,1% за год и составила 1,4 млн рублей. При этом подержанные авто этих марок подорожали на 1,5%, что эквивалентно примерно 600 тысячам рублей.

Эксперты подсчитали, что в сентябре текущего года по сравнению с февралем 2022 года цена на новые российские легковые автомобили увеличилась на 45,6%. Стоимость подержанных машин возросла меньше - на 24,3%.

Средняя цена на китайские автомобили за тот же период увеличилась более значительно - на 58,4%, а на подержанные модели - на 159,3%.

Ранее "РГ" рассказывала о том, что импорт новых автомобилей в Россию за девять месяцев сократился втрое.