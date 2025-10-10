В РФ продают ГАЗ-3110 в версии "Президент": 11 000 км и кожаный салон

В очередной раз "Российской газете" удалось разыскать весьма интересную "капсулу времени" - ГАЗ-3110 "Волга" в комплектации "Президент" с небольшим пробегом в 11 100 км. Уникальности добавляет весьма богатое оснащение представительского седана эпохи 90-х - кожаный салон, обилие деревянных вставок, литые колесные диски и система ABS.

Продавец уверяет, что машина была куплена новой в 2002 году, большую часть времени хранилась в гараже и всю жизнь провела в одной семье. Отмечается, что кузов, окрашенный в серый металлик, не ремонтировался и не имеет вмятин или царапин. Общее состояние "Волги" заявляется как идеальное. Основываясь на фото из объявления, сомневаться в словах не приходится.

Под капотом представленного экземпляра расположен инжекторный двигатель ЗМЗ-406 объемом 2,3 литра мощностью 131 лошадиная сила. В тандеме с ним трудится 5-ступенчатая механическая КПП, привод - задний.

Владелец просит за "капсулу времени", с учетом ее малого пробега и редкой комплектации, не так и дорого - 760 тысяч рублей. Учитывая, что интерес к советским и российским автомобилям 20 века год от года только растет, данный образец может стать отличным дополнением чьей-то коллекции.

