Технология Panasonic обещает на четверть более мощные батареи для электрокаров. Японская компания поставила перед собой амбициозную цель — создать принципиально новый тип аккумулятора с повышенной ёмкостью в ближайшие два года. Этот шаг может стать революционным для её основного партнёра — компании Tesla.

© Quto.ru

Эта технология, по заявлениям компании, позволит вывести плотность энергии на новый уровень и достичь «ведущего в мире показателя» ёмкости к 2028 году.

В Panasonic уверены, что успешная реализация проекта приведет к увеличению ёмкости батареи на 25%. Это означает, что самый доступный электрический внедорожник Tesla Model Y, сможет проезжать на одном заряде почти на 145 километров больше без изменения размеров самой батареи.

Есть и альтернативное решение, когда инженеры могут создать более лёгкие и, вероятно, более дешёвые версии аккумуляторов, которые при сохранении текущего запаса хода будут иметь меньшие габариты и массу.

Детали о новой безанодной технологии представители компании раскрыли только накануне недавней официальной презентации. Суть разработки Panasonic заключается в том, что анод не устанавливается в элемент изначально. Вместо этого, в процессе первой зарядки батареи, он формируется естественным образом из металлического лития. Такой подход освобождает внутреннее пространство, которое можно заполнить большим количеством активных материалов катода — никеля, кобальта и марганца. Это и дает прирост ёмкости без увеличения физического объёма элемента.

Дополнительным преимуществом технологии станет снижение доли никеля, который является одним из наиболее дорогих компонентов. При этом пока нет ясности, удешевит ли эта инновация электрокары Tesla. В Panasonic пока воздерживаются от каких-либо прогнозов по поводу итоговой стоимости производства.