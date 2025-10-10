Нижегородская область вошла в тройку самых аварийных регионов России

За девять месяцев текущего года на дорогах Нижегородской области произошло свыше 3,3 тысячи дорожно-транспортных происшествий. По данным ГИБДД России, в этих авариях погибли 235 человек, еще более 4,2 тысячи получили ранения.

© РИА "ФедералПресс"

В статистике отмечается положительная динамика: общее число аварий снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 3427 до 3347 ДТП). На долю Нижнего Новгорода пришлось 1377 ДТП, которые унесли жизни 46 человек.

Выше, чем в Нижегородской области, аварийность лишь в двух субъектах РФ – Москве и Краснодарском крае. В десятке антилидеров также есть два других региона ПФО – это Самарская область (7 место) и Татарстан (8 место)

По числу погибших в дорожных происшествиях Нижегородская область занимает третье место в Приволжском федеральном округе, уступая только Башкирии (308 погибших) и Татарстану (235 погибших).

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Нижнем Новгороде разрабатывают проект по строительству 25 км новых трамвайных путей. Маршруты планируют проложить в Сормовском и Приокском районах и в поселке Новинки, что улучшит транспортную доступность для 500 тысяч жителей.