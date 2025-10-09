Появилось видео гигантской пробки в Китае

На китайских дорогах возникли традиционные гигантские пробки — жители республики возвращаются домой после 8-ти дневных каникул. Видео опубликовал Telegram-канал Shot.

© Кадр видео

В Китае 1 октября отмечают главный государственный праздник — День образования КНР, по всей стране проходят масштабные празднества. Кроме того, в этот день начинается «Золотая неделя» — многодневные каникулы.

Во время каникул вся страна активно путешествует, а затем возвращается домой.

Сотни тысяч автомобилей создают заторы на десятки километров и превращают автомагистрали в бесконечные пробки, в которых можно простоять больше суток.

По предварительным данным министерства транспорта КНР, за этот период было совершено свыше 2 млрд 400 млн поездок по стране, что на 6,2% больше, чем в прошлом году.

Наибольшее число поездок — более 2 млрд 200 млн — пришлось на автомагистрали. Услугами гражданской авиации воспользовались более 19 млн пассажиров, путешествовали поездами — 18 млн человек.