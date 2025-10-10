С начала года вафельную разметку нарисовали на 44 московских перекрестках

С начала года в Москве на 44 перекрестках нарисовали вафельную разметку - желтыми линиями расчертили всю площадь перекрестков, закрасив их в клеточку. Общее же число таких "помеченных" пересечений дорог в столице перевалило за 400 и продолжит расти - благодаря этой разметке движение становится на 15-20 процентов быстрее, уверяют власти.

Зачем вообще нужна "вафельница"? С ее помощью водителям помогают увидеть границы перекрестка и понять, что останавливаться на нем нельзя. Правила дорожного движения запрещают выезжать на перекресток, если впереди образовался затор - в таком случае машина упрется в этот затор и застрянет посреди перекрестка. А когда зеленый загорится перпендикулярному потоку, он не сможет проехать - дорога перекрыта тем, кто выехал на перекресток, но уехать с него не может из-за пробки.

Чтобы такие нарушения были нагляднее для водителей и их было проще фиксировать, была придумана вафельная разметка. В качестве эксперимента ее начали наносить в 2014 году, но в единичных случаях. Причем поначалу встречалась не только желтая, но и белая "вафельница". Эксперимент в итоге признали удачным и в 2016 году такую разметку утвердили на федеральном уровне. С тех пор ее можно встретить во многих городах страны, но Москва, пожалуй, лидер.

Основная фишка вафельной разметки в том, что, если остановиться на ней дольше, чем на пять секунд, это зафиксируют камеры и выпишут штраф - 1000 рублей. Понимая это, водители внимательнее оценивают обстановку и, если видят впереди затор, не выезжают на перекресток даже на горящий зеленый. В такой ситуации лучше подождать и проехать, когда затор продвинется вперед. В ЦОДД говорят, что перекрестки для нанесения разметки тщательно отбирают.