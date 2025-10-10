Hyundai продолжает бить рекорды продаж на американском рынке

Компании удалось достичь исторического максимума продаж, во многом благодаря резкому увеличению интереса к электромобилям и отдельным кроссоверам. Несмотря на то, что в конце сентября истёк срок действия государственной налоговой льготы на покупку электрокаров, в Hyundai уверены, что позитивная динамика сохранится до конца этого года и в 2026-м.

В прошлом месяце американские дилеры реализовали 71 003 автомобиля марки, что на 14% больше, чем в сентябре прошлого года, когда были проданы 62 491 машина. Если же рассматривать итоги первых трёх кварталов, то компания отчиталась о 678 349 проданных автомобилях против 610 494 за аналогичный период 2024 года, что означает рост на 11%.

Отличились несколько моделей. Абсолютным чемпионом по росту продаж стал электрический хэтчбек Ioniq 5. Его продажи в сентябре взлетели на 152% — с 3 336 до 8 408 единиц. Понимая, что отмена льготы может отпугнуть покупателей, производитель быстро отреагировал и теперь предлагает на новые модели 2025 года бонус в размере 7 500 долларов, а на Ioniq 5 2026 года цены были снижены на 9 800 долларов. С начала года популярность Ioniq 5 выросла на 36% — с 30 318 до 41 091 автомобиля.

Увеличение продаж зафиксировано у седана Ioniq 6 — на 36%, хотя в количественном выражении это пока скромные 814 машин в сентябре и 9 132 с января. Новый флагман, большой трёхрядный внедорожник Ioniq 9, разошёлся тиражом в 4 177 экземпляров.

Среди моделей с ДВС лидирует компактный кроссовер Venue, чья реализация подскочила на 77%. В прошлом месяце его приобрели 2 836 покупателей. Продажи обновлённого Santa Fe выросли на 28%, достигнув отметки в 10 114 автомобилей. Не осталась в стороне и популярная легковая модель Elantra, которая прибавила 23%.

Не обошлось и без исключений в этом успешном списке моделей. В течение года продажи седана Sonata сократились на 5% (до 45 914 единиц), пикапа Santa Cruz — на 18% (20 633), кроссовера Kona — на 11% (57 278).

Бессменным лидером бренда на американском рынке остаётся кроссовер Tucson, который за девять месяц разошёлся тиражом в 165 239 единиц.