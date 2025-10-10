Mini Superleggera: тот самый «мини-Феррари», который почти вышел в серию

Поклонники BMW хорошо знают, что этот концерн любит удивлять дерзкими концептами. Но, как известно, MINI давно живёт под крылом баварцев — и порой самые смелые идеи проникают и в этот более компактный бренд. Одним из самых ярких примеров стал проект под названием MINI Superleggera — эффектный родстер без крыши, настолько не похожий ни на один другой MINI, что за ним быстро закрепилось прозвище «MINI-Ferrari». И что самое интригующее — он действительно был на пороге серийного производства.

© rubmw.ru

Благодаря книгам Стива Саксти о BMW сегодня мы можем заглянуть за кулисы этой истории и понять, как близко этот авантюрный проект подошёл к реальности.

Рождение MINI Superleggera

Истоки идеи уходят в 2006 год. Тогда креативный директор BMW Group Андерс Варминг предложил вдохнуть немного страсти в MINI и создать модель-икону, сопоставимую по харизме с BMW Z8. Концепт должен был стать чем-то вроде эмоционального флагмана бренда. Реализоваться замысел смог только спустя почти десять лет, но именно тогда и появился тот самый «мини-Феррари».

Забавно, что в итоге проект оказался ближе к электрическому будущему BMW, чем к бензиновому наследию Z8.

К подготовке шоу в Вилла д’Эсте 2014 подключился Адриан ван Хойдонк, руководитель дизайна BMW Group. Он обратился к знаменитому ателье Touring Superleggera, с которым BMW уже сотрудничала, создавая легендарное купе 328 Touring. Уговаривать мастеров из Милана долго не пришлось: идея возродить дух классических родстеров под брендом MINI показалась им идеальной для конкурса, где ценятся уникальные автомобильные истории.

Дизайн и философия

Работая бок о бок, дизайнеры MINI и Touring Superleggera создали машину, которая сохранила узнаваемость бренда, но выглядела куда изящнее и эмоциональнее. Классические MINI-черты — шестиугольная решётка радиатора, круглые фары от F56 и задние фонари в виде британского флага — были обыграны с итальянской элегантностью.

Под обтекаемым кузовом скрывалась электрическая силовая установка, что делало концепт не просто красивым ретро-намёком, а взглядом в будущее бренда. Многие элементы дизайна позже перекочевали в серийные модели MINI — Superleggera действительно стал источником вдохновения для последующих поколений.

Почему MINI Superleggera так и не появился на дорогах

MINI всерьёз планировала запустить Superleggera в мелкосерийное производство. BMW даже построила второй прототип, готовясь к старту проекта. В какой-то момент компания рассматривала сотрудничество с мотоциклетными брендами, чтобы упростить выпуск ограниченной серии.

Однако постепенно энтузиазм угас. Причины были прагматичными: в середине 2010-х BMW едва делала первые шаги в электрификации, а модельная линейка MINI и без того была переполнена. Для эффектного, но нишевого родстера просто не нашлось места.

И всё же теперь, когда электрокары стали основой стратегии BMW Group, шансы на возвращение подобного проекта уже не кажутся фантастикой. Возможно, именно сейчас время MINI Superleggera пришло по-настоящему?

История этого концепта подробно описана в книге BMW by Design, где можно найти уникальные кадры и откровения изнутри компании. Для всех, кто любит редкие автомобильные истории и дизайн, это издание стоит прочесть — хотя бы ради того, чтобы снова представить, как мог бы выглядеть настоящий MINI-Ferrari.