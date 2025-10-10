В РФ продают почти новый "Москвич-2141"

В Республике Башкортостан "Российская газета" нашла в продаже практически новый "сорок первый". "Москвич-2141" выпущен в 1994 году, но, судя по пробегу, на нем никто не ездил.

© соцсети

Автомобиль находится в прекрасном, буквально заводском состоянии. Красный цвет кузова блестит, как 31 год назад, когда машина только-только сошла с конвейера.

Кузовные панели, капот, днище, детали трансмиссии - ни на одном из элементов нет даже малейшего признака на эксплуатацию. В салоне на заднем диване даже сохранился заводской целлофан.

"Москвич-2141" оснащен карбюраторным 72-сильным мотором 1,5 литра и механической трансмиссией.

Цена "капсулы времени" - 590 000 рублей.

Ранее "РГ" рассказывала о появлении в продаже белого "Москвич-2141" 1993 года, который владелец оценил в большую сумму.