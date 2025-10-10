Продажам китайских легковушек предсказали обрушение

По итогам текущего года продажи новых легковых китайских автомобилей в России могут упасть на 25 процентов, если сравнивать с 2024 годом. Об этом предупредил руководитель управления по работе с импортерами «Газпромбанк автолизинг» Александр Корнев. Его процитировало ТАСС.

Соответствующий показатель рискует опуститься до 700 тысяч штук. Общий объем продаж новых легковушек в 2025 году достигнет примерно 1,3 миллиона единиц.

Корнев обратил внимание, что всего за три квартала 2025 года продажи новых легковых автомобилей из КНР упали 29 процентов, а их доля на российском рынке оценивается в 54 процента. Таким образом, изначально завышенные планы многих китайских брендов рискуют оказаться невыполненными минимум на 30-35 процентов.

В конце августа сообщалось, что по итогам июля 2025 года доля китайских автомобилей в структуре российского рынка новых легковушек упала на шесть процентных пунктов в сравнении с тем же периодом 2024 года.