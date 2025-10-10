Какой будет новая бензиновая BMW M3 (G84)

Не так давно мы делали рендеры полностью электрического спортседана M3, а на днях в Сети появились первые шпионские фотографии прототипов традиционной модели с двигателем внутреннего сгорания. Как она будет выглядеть?

© Колеса.ру

Модель M3 ведёт свою историю с 1986 года, именно тогда было представлено первое поколение автомобиля с заводским индексом E30. Изначально М3 предлагалась только с двумя дверьми, а начиная со второй генерации в кузове Е36 линейка расширилась за счёт четырёхдверной версии. Сегодня на конвейере уже шестое поколение «эмки», его премьера состоялась осенью 2020 года, а весной 2024 года семейство М3/М4 получило рестайлинг. Баварцы готовят полностью новую модель, и она будет предложена в двух вариантах.

Первой на дорогах общего пользования была замечена полностью электрическая версия седана с нехарактерными для модели пропорциями. А несколько дней назад фотошпионам попался и седан с классическими заднеприводными пропорциями и более традиционной начинкой. Не считая разницы в пропорциях, дизайн обеих версий будет схожим, сделанным в новом стиле компании под названием Neue Klasse.

Он включает в себя растянутые по горизонтали «ноздри», визуально объединённые с фарами, более простую пластику боковин с выдвижными дверными ручками, горизонтальные фонари оригинальной формы и расположенную в нижней части крышки багажника нишу номерного знака (похожее решение было использовано на дорестайлинговом седане 2 Series Gran Coupe). Из особенностей самой мощной версии третьей серии — заметно расширенные колёсные арки, более широко разнесённые по сравнению с нынешней М3 четыре патрубка выхлопной системы.

Ожидается, что новый спортседан получит мягкогибридную силовую установку с рядным 3,0-литровым 6-цилиндровым мотором, аналогичным нынешней модели. Довесок в виде батареи и интегрированного в трансмиссию электромотора должен позволить новой М3 продемонстрировать более высокие показатели мощности, которые у нынешней модели составляют 550 л.с. в топовой версии CS.

Премьера новинки ожидается ближе к 2028 году, на этот же год запланирован и старт производства (электрическая M3 будет представлена годом ранее). Между тем, на днях завершилось производство X4, Z4 и 8 Series.