Haval Jolion в России получил CNG-версию

На проходящей в Сочи конференции "Taxi-2025" был представлен битопливный Haval Jolion. Как удалось выяснить "Российской газете", проект реализуется тольяттинской компанией "АТС Авто" и китайским автопроизводителем.

На оказавшихся в нашем распоряжении фото, прототип оснащен четырьмя баллонами под метан (CNG). Их расположили в нише под запасное колесо, что имеет свои плюсы: не скрадывается объем багажника.

Объем резервуаров для метана составляет 82,5 литра. Запас хода в гибридном режиме (бензин+газ) пока не раскрываются.

Говорить о серийных перспективах CNG-версии пока рано, сообщил "РГ" источник, знакомый с ходом проекта.

"АТС Авто" специализируется на разработках и переоборудовании серийных автомобилей отечественного и зарубежного производства под работу на газе.

В партнерстве с АвтоВАЗом группа компаний разработала и запустила в серию Lada Vesta CNG и Largus CNG. Один из последних проектов - пропановая Lada Granta.