Число дорожных камер в Подмосковье растет, несмотря на снижение нарушений ПДД

Число нарушений ПДД в Подмосковье снижается, но дорожных камер в регионе все равно станет больше. Всего с начала 2025 года комплексы фиксации заметили 24 млн нарушений правил дорожного движения в Московской области, что на 20% меньше, чем годом ранее, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные местного Минтранса.

В ведомстве считают, что на динамику повлияло увеличение размеров штрафов за ряд нарушений в полтора раза в начале года. Самыми частыми нарушениями стали превышение скорости, пьяное вождение, проезд на красный свет, езда по обочине и непристегнутые ремни безопасности. Также камеры стали чаще выявлять выезды на автобусную полосу.

В будущем парк дорожных камер в Подмосковье планируют увеличить, и комплексы начнут выявлять новые виды нарушений, какие, не уточняется. О статистике и том, влияет ли увеличение штрафов на нее, говорит руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев:

Сергей Канаев руководитель Федерации автовладельцев России «Снижение количества нарушений на дорогах Московской области в первую очередь связано не с увеличением штрафов, а с тем, что водители привыкли к тому, что везде стоят камеры фото- и видеофиксации. Количество нарушений растет, когда устанавливают новые камеры где-то, и особенно в первые три месяца, количество нарушений очень серьезное. Потом динамика такова, что снижается, и за год она может снизиться до 50%. И это абсолютно нормально в данном случае, потому что водители привыкли к тому, что камеры отсутствуют, когда их устанавливают, они сначала где-то нарушают, а потом привыкают, количество нарушений снижается. При этом количество ДТП, смертность на дороге снижаются, камеры свою роль выполняют полностью. Вопрос в том, что московские региональные власти связывают это с повышением штрафов, но я бы здесь не согласился, потому что тогда бы у нас статистика и динамика, как показывает мировая практика, менялась. Если бы на этих дорогах были установлены вместо муляжи, и они бы обозначались на «Яндекс. Навигаторе» как настоящие камеры, поверьте, динамика была бы абсолютно та же самая».

По данным агентства «ПромРейтинг», по состоянию на июль 2025 года самыми оснащенными дорожными камерами регионами стали Москва, Республика Башкортостан, Московская область, Краснодарский край, Петербург, Республика Татарстан, а также Саратовская, Свердловская, Ленинградская и Челябинская области.

Заметный рост числа систем фиксации в первом полугодии 2025 года наблюдался в Красноярском крае, Татарстане и Волгоградской области.