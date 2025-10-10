Какие машины могут исчезнуть из РФ

Как рассказал "Российской газете" коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, в связи с новыми правилами утильсбора с российского рынка могут исчезнуть корейские кроссоверы. Модели премиум-класса, такие как Mercedes-Benz G, GLE, GLS, BMW X7, станут значительно дороже.

"Кроме того, многие доступные бренды, такие как Geely, также столкнутся с трудностями, поскольку увеличение расходов сделает покупку дороже и менее привлекательной. Утилизированный сбор служит источником финансирования программ поддержки отечественного автомобилестроения и экологических инициатив. Однако данное решение создает серьезные трудности для автовладельцев, которым теперь станет сложнее приобретать качественные зарубежные автомобили, что повышает риски потери интереса потребителей к российскому авторынку", - отметил он.

В то же время директор направления "Авилон Премиум" АГ "Авилон" Николай Баскаков считает, что при введении новой методики утилизационного сбора автомобили с российского рынка не исчезнут. Если человек захочет приобрести машину, то он это сделает. Это касается BMW X5M, X6M или Mercedes-Benz GLS 63 AMG.

"Повышение цен не станет барьером для этого сегмента машин. Разница будет лишь в том, что такие автомобили станут реже появляться в свободной продаже. Их будут чаще ввозить под конкретный заказ. Кроме того, увеличится доля автомобилей от официальных дилеров ("юридических лиц"), тогда как предложение от частных продавцов ("физических лиц") сократится", - добавил Баскаков.

С 1 ноября 2025 года Минпромторг планирует ввести новый порядок расчета утилизационного сбора. Размер платежа будет определяться не по объему, а по мощности двигателя автомобиля. Льготы сохранятся только для машин мощностью до 160 л.с. - все более мощные модели перейдут на коммерческие ставки.