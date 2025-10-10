Завод «Автотор» планирует увеличить производство машин на 10-12%

Как сообщили в пресс-службе компании, основной акцент был сделан на моделях BAIC, Kaiyi, Jetour и SWM.

В этом году завод планирует увеличить производство автомобилей на 10-12%.

Основная доля продукции пришлась на легковые авто – 29,5 тысячи единиц (97%), тогда как коммерческая техника составила всего 868 единиц. Причиной снижения объемов производства стали внешние факторы: колебания спроса, нестабильность, ограничения в логистике и поставках комплектующих.

В 2024 году завод представил первую модель электрокара под собственным брендом «Амберавто» и начал подготовку к производству. К этому году эти модели уже поступили на рынок. Завод также стремится к углубленной локализации продукции.

