ГИБДД Москвы готовит облавы на велосипедистов и самокатчиков

В Москве пройдёт рейд ГАИ: в зоне внимания велосипеды и самокаты. Столичное управление Госавтоинспекции сообщило о проведении с 11 по 13 октября профилактического мероприятия «СИМ. Велосипедист». Как обратил внимание Quto.ru, в течение всех выходных сотрудники ведомства будут более внимательно следить за поведением на московских дорогах курьеров и пользователей СИМ.

«Цель рейда — профилактика и предупреждение дорожно-транспортного травматизма и пропаганда соблюдения ПДД велосипедистами и лицами, использующими для передвижения средства индивидуальной мобильности», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, во время рейда гаишники будут проводить разъяснительные беседы о правилах движения на самокатах и велосипедах с мотором, также напомнят о необходимости использования защитной экипировки.

Кроме того, инспекторы будут следить за соблюдением правил безопасного передвижения этих категорий транспорта по улицам Москвы, а также нарушениями, которые совершают их водители.