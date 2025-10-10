В России озвучили цены на Haval H9 2025 года. Стоимость обновлённой модели соответствует уровню цен на прошлогоднюю версию, но у покупателей появилась возможность сэкономить. И это касается как раз машин 2024 года выпуска, на которые продолжает действовать программа прямой выгоды. Но обо всём по порядку.

© Quto.ru

Стоимость модели 2025 года начинается с 4 399 000 рублей за бензиновую версию Elite и достигает 4 999 000 рублей за топовую дизельную комплектацию Premium, сообщают «Автоновости дня».

За эти же деньги, но с учётом скидки, ещё можно купить автомобиль прошлого года. Для бензиновых модификаций размер прямой выгоды составляет 200 тысяч рублей, а для дизельных — 100 тысяч.

Покупателям предлагается выбор из двух силовых агрегатов. Бензиновую версию представляет двухлитровый турбомотор мощностью 218 лошадиных сил, который работает в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Такой внедорожник разгоняется до 100 километров в час за 11,9 секунды. Его средний расход топлива у него заявлен на уровне 10,6 литра на 100 километров пути.

Дизельная версия оснащается 2,4-литровым двигателем на 184 лошадиные силы и девятиступенчатым «автоматом». Его разгон до 100 километров в час занимает 14 секунд, а расход в смешанном цикле составляет 9,1 литра на 100 километров.

Все комплектации Haval H9 имеют «зимний пакет» пакет, рассчитанный на условия российского климата. В него входит подогрев рулевого колеса, сидений первого и второго ряда, лобового стекла, форсунок омывателя и зеркал. Машина имеет увеличенный бачок для омывательной жидкости и дополнительную антикоррозийную защиту кузова.