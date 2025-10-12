Легендарные дизайны фар BMW — от «корон» до лазерных лучей

Мало какой автопроизводитель уделяет фарам столько внимания, объединяя инженерное мастерство и художественный подход, как BMW. На протяжении десятилетий бренд воспринимал свет не просто как техническую необходимость, а как яркий, узнаваемый элемент дизайна, способный подчеркнуть характер автомобиля. От культовых «корон», задавших стиль целой эпохи BMW, до футуристических лазерных лучей, расширяющих возможности ночного освещения, каждая инновация в мире фар рассказывает свою собственную историю бренда. Некоторые из этих решений формировали облик современного автомобилестроения, другие устанавливали новые стандарты технологий и безопасности. Давайте подробнее вспомним самые выдающиеся дизайны фар BMW и разберёмся, почему они продолжают сиять в истории марки.

© BMW

Лазерные фары — BMW i8

Лазерные фары дебютировали на BMW i8 ещё в 2014 году и стали настоящим прорывом в автомобильном освещении. Дальность светового луча до 800 метров, низкое энергопотребление и значительно больший срок службы по сравнению с другими типами фар сделали эту технологию выдающейся. К сожалению, законодательство США отставало от технологических новинок, и лазерные фары практически исчезли с моделей BMW для североамериканского рынка. Это упущение стало настоящей потерей, ведь потенциал технологии был огромен. Тем не менее, световой почерк i8 остаётся уникальным: изящная линия, подчеркивающая отдельные модули фар, гармонично соединяет элементы классического BMW и футуристический дизайн, демонстрируя момент встречи прошлого и будущего марки в сфере освещения.

Двойные ксеноновые фары — E32 7 Series

Ксеноновые фары, которые сегодня воспринимаются как обыденность, появились ещё в 1991 году на BMW E32 7 Series. Они обеспечивали лучшую видимость в ночное время и значительно превосходили по сроку службы предыдущие галогенные лампы. Ксеноновые технологии выпускались почти три десятилетия и присутствовали на моделях BMW вплоть до 2018 года, например, на BMW 6 Series. За это время они стали почти стандартом для всех моделей марки — от компактной 1-й серии до роскошной 7-й. При этом дизайн фар постоянно эволюционировал: от строгих классических линий E32 до культовых «корон», которые завоевали сердца фанатов BMW в последующие годы.

Адаптивные фары Full LED — LCI F80 M3 и F82/F83 M4

Хотя F8X M-серии не стали первыми адаптивными Full LED-фарами (эту честь получила BMW 6 Series в 2012 году), именно они продемонстрировали технологию в наилучшем виде. Световой пакет 6 Series стал эволюцией «коронных» колец, дебютировавших на E39 5 Series. После рестайлинга на F8X M3 и M4 светодиодная оптика выглядела ещё изысканнее, сохраняя эстетику «корон». Новые адаптивные модули заметно изменили облик автомобилей: кольца фар соединялись с горизонтальной LED-полосой решётки, а сами «короны» приобрели полуокружную и полу-гексагональную форму. Направляющие индикаторы были перенесены в верхнюю «бровь» фар. На первый взгляд, это мелкие изменения, но на дороге F8X сразу выделялся — не только среди конкурентов, но и среди других BMW, демонстрируя уникальный световой почерк марки.

Жёлтые фары — M5 CS

Жёлтые фары M5 CS можно рассматривать как дань наследию лазерных фар i8, но они заслуживают отдельного внимания. Явная отсылка к GT-гонкам породила целую субкультуру среди фанатов BMW, вдохновив владельцев других M-моделей на эксперименты с подсветкой фар. Неоспоримый факт: жёлтые фары выглядят потрясающе. Аналогичные решения применялись и на других моделях, например, на M4 CSL, где дизайн кажется более дерзким и угловатым. Внешне F90 с LCI-фарами выглядит солидно и современно, но световой почерк G82, хотя бы частично отсылающий к классическим «коронам», обладает особым шармом и мгновенно притягивает взгляд.

Фары с кольцами-короной — E39 5 Series

И, конечно, нельзя обойти стороной старые добрые «короны» — одни из самых знаковых фар в истории BMW. В своё время они сделали автомобили марки мгновенно узнаваемыми, а сегодня являются прекрасным примером эволюции бренда: соединением прошлого и современности, когда мощные LED-модули сочетаются с классическим дизайном. Даже спустя более двух десятилетий после дебюта E39 в 2001 году, эти фары продолжают выглядеть впечатляюще, демонстрируя удивительную способность сохранять актуальность и эстетику на протяжении времени.