Коллекционер из Новосибирска продает винтажный Porsche 928

«Кузов почти в идеальном состоянии, следов серьёзных аварий нет. Ходовая часть нареканий не вызывает. Под капотом сейчас установлен мотор UZ (модифицированный), электронный блок управления адаптирован под прошивку «Январь» — это единственное серьёзное вмешательство в оригинальную комплектацию. Заводской V8 у комплектации имеется; при сохранении родного двигателя цена была бы выше примерно на 500 000 рублей», – говорится в объявлении.

© Bfm.ru Новосибирск

Также, по словам автовладельца, он готов продать Porsche 924 и 944 в разном состоянии. Ценовой разбег по ним — от 500 тысяч до 2,5 миллиона рублей. За 928-ю он просит 2,6 миллиона — или обмен на другой автомобиль, желательно тоже Porsche, но готов рассмотреть и другие.

Ранее в Новосибирске выставлялась на продажу «Феррари для бедных», она же Nissan Fairlady Z 1991 года выпуска.