Capricorn 01 Zagato: ещё один аналоговый суперкар

Германская инжиниринговая компания Capricorn совместно с итальянским кузовным ателье Zagato разработало среднемоторный заднеприводный суперкар Capricorn 01 Zagato, он выйдет на рынок в следующем году.

Компания Capricorn со штаб-квартирой в Дюссельдорфе, ведущая свою летопись с 1933 года, хорошо известна в мире автоспорта: она разрабатывает и поставляет различные высокотехнологичные детали для кузовов, двигателей и шасси гоночных автомобилей, её главный профиль — это композитные материалы и изготовление сложных металлических узлов, в том числе методом 3D-печати. Накопленный богатый опыт в области инжиниринга Capricorn решила наконец-то использовать для разработки полностью готового автомобиля, дебютной моделью стал среднемоторный суперкар Capricorn 01 Zagato.

Capricorn 01 Zagato отвечает самым актуальным потребностям покупателей дорогих эксклюзивных спортивных автомобилей: многие из них устали от «электричек», сложных и тяжёлых гибридов, засилья электроники и искусственного интеллекта, в почёте теперь традиционные автомобильные ценности и максимально натуральные ощущения от езды. Всё это сможет предложить Capricorn 01 Zagato: признаки нашего времени в нём — это современные материалы и инжиниринг, а всё остальное сделано по классике.

Ателье Zagato постаралось сформировать новому суперкару такой облик, который не устареет ни через 30, ни через 50 лет. Получилось или нет, пусть судит читатель, мы лишь отметим, что разработчики стремились уйти от нарочито агрессивного аэродинамического оперения с высоким антикрылом и торчащими по бокам канардами, основную прижимную силу на высоких скоростях создаёт сложный профиль днища с развитым диффузором. В основе кузова лежит углепластиковый монокок, вдохновлённый спортпрототипами класса LMP1, передний и задний подрамники тоже изготовлены из углепластика, металл используется только в соединительных элементах. Двери имеют конструкцию типа «крыло чайки». Сухая масса суперкара не должна превышать 1200 кг.

Салон Capricorn 01 Zagato — это настоящий цифровой детокс. Щиток приборов набран из трёх крупных стрелочных циферблатов. Единственный цифровой элемент — это экранчик камеры заднего вида, но он выезжает из недр передней панели, только когда нужен. Все кнопки и выключатели — физические, изготовленные из фрезерованного металла. Обитые натуральной кожей Connolly кресла с 4-точечными ремнями безопасности жёстко зафиксированы в монококе, удобная посадка подбирается посредством регулировок педального узла, рулевой колонки и положения рычага МКП (его можно двигать вперёд-назад по центральному тоннелю в диапазоне 80 мм). Пресс-служба Capricorn особенно подчёркивает, что в салоне её дебютного суперкара не тесно — геометрия посадки подбиралась с расчётом на одного из главных инженеров компании ростом 2 м. Для пары сумок предусмотрен передний багажный отсек объёмом 110 л.

Двигатель Capricorn 01 Zagato — это слегка «подкормленный» фордовский компрессорный 5,2-литровый V8 Predator, выдающий более 900 л.с. и 1000 Нм и способный крутиться до 9000 об/мин, он состыкован с 5-ступенчатой механической коробкой передач CIMA со старомодной схемой включения передач типа dogleg («первая» включается влево и вниз), вся мощность передаётся на задние колёса. Первую «сотню» Capricorn 01 Zagato должен набирать за 2,9 с, максимальная скорость — 360 км/ч.

Подвеска — типа пуш-род на двойных поперечных рычагах «по кругу» с тщательно настроенными амортизаторами Bilstein, для которых предусмотрены три режима работы — Comfort, Sport и Track, также предусмотрена система подъёма кузова для преодоления крупных дорожных неровностей. Электроусилитель руля работает только на низких скоростях, затем полностью отключается, чтобы у водителя была максимально чистая обратная связь. 21-дюймовые колёса могут быть изготовлены и алюминиевого сплава либо из углепластика. Мощные карбон-керамические тормоза будет поставлять Brembo.

Capricorn изготовит только 19 экземпляров суперкара 01 Zagato, такой тираж выбран в честь даты основания итальянского кузовного ателье — 19 апреля 1919 года. Производство начнётся в первой половине 2026 года, цена — от 2,95 млн евро без учёта налогов.